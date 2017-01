"Downton Abbey", La5 manda in onda l'ultima stagione della serie cult

Arriva in Italia a tempo di record la sesta attesissima stagione di "Downton Abbey". Dal 31 gennaio sarà La5 a mandare in onda gli ultimi episodi della serie in costume britannica, ideata da Julian Fellowes (premio Oscar per "Gosford Park"). Un appuntamento imperdibile perché si tratta di un'esclusiva assoluta per il nostro Paese, per la prima volta in contemporanea con gli Usa. Preparate i fazzoletti.