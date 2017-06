"Downton Abbey", la serie cult inglese diventa un film

"Stiamo lavorando a un film da tempo", ha sottolineato Michael Edelstein, presidente di NBC Universal. E pare che le prime pagine della sceneggiatura siano già state scritte. Sarà ambientato dieci anni dopo la fine della serie con Robert in serie difficoltà economiche.

Per ora non si conoscono i nomi dei protagonisti anche se gli attori Leslie Nicol, Allen Leech e Brendan Coyle in passato hanno confessato di voler recitare anche nel film. Una cosa è certa, non ci sarà Maggie Smith: "E' una esperienza che per me si è chiusa con la serie", ha detto.