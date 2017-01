"Downton Abbey", la cagnolina Isis rischia il 'ruolo' per via del nome

11:08 - In "Downton Abbey" la cagnolina di Lord Grantham (Hugh Bonneville) potrebbe presto sparire dal cast. Secondo la stampa inglese la colpa sarebbe del suo nome: Isis. L'omonimia con il gruppo jihadista potrebbe quindi stroncarle la carriera anche se il responsabile della ITV, il canale inglese su cui va in onda la serie, ci ha tenuto a precisare che il nome è una "sfortunata coincidenza".

Nell'episodio andato in onda in Gran Bretagna il 26 ottobre, Lord e Lady Grantham discutono sul fatto che la loro amica a quattrozampe non si senta bene. Alla fine dell'episodio la cagnolina è ancora viva, ma il dialogo tra i due padroni non promette niente di buono.



Isis è nel cast di "Downton Abbey" sin dalla seconda stagione e il portavoce del network ha sottolineato che la cagnolina era stata chiamata così in riferimento alla divinità egiziana Iside, mentre il gruppo terroristico ha rivendicato il nome quando le riprese della quinta stagione erano già iniziate da un pezzo.