"Downton Abbey", Kate Middleton sul set della popolare serie tv

10:55 - Kate Middleton visiterà presto il set di “Downton Abbey”. Il prossimo giovedì, la Duchessa di Cambridge sarà nei West Ealing Studios di Londra, dove si sta girando la sesta - e forse ultima - serie del dramma in costume britannico. Una visita istituzionale per celebrare, fanno sapere dalle reali stanze, “un eccellente esempio della fiorente industria creativa britannica e del talento del Regno Unito, sia davanti che dietro la macchina da presa".

Nonostante sia quasi all'ottavo mese di gravidanza, Kate non rinuncia agli impegni pubblici e la prossima settimana, oltre alla Regina Elisabetta, incontrerà tutto il cast della serie. Ci sarà anche la Contessa di Grantham, ossia l'attrice Maggie Smith, e chissà che la Duchessa non riesca a convincerla a restare nella serie, visto che pochi giorni fa la Smith ha lasciato intendere di voler abbandonare Downton Abbey, in onda nel Regno Unito sulla ITV ed esportato in 250 Paesi, Italia inclusa, dove è trasmesso da Rete 4.



Il programma della visita prevede un incontro tra la moglie di William e il creatore della serie Julian Fellowes, che le farà da Cicerone in giro per il set. Kate assisterà a due ciak e poi riunirà cast e autori per la foto ufficiale di rito. Seguirà un ricevimento con tutti gli addetti ai lavori degli storici Studios londinesi e ancora la cerimonia per la consegna della targa commemorativa della visita.



Per Kate, però, quello della prossima settimana non sarà solo un impegno formale come un altro. La futura Regina è una fan di Downton Abbey, anche se è facile credere che non sarà lei quella più emozionata giovedì.