Teresanna ha raccontato la sua storia con Monte per spiegare chi sia veramente il ragazzo lasciato in diretta davanti a milioni di telespettatori da Cecilia. La loro storia risale a cinque anni fa e finì per colpa di un (presunto) tradimento di Monte. Che quindi ora si sarebbe trovato ad affrontare una sorta di contrappasso. "Io non ho rancori nei suoi confronti - ha detto -. Già negli anni scorsi ci sono stati commenti e provocazioni da parte della signorina Cecilia e io sono sempre stata zitta". Ora, zitta, Teresanna non ci sta più. Anche perché è stata tirata in ballo dalla stessa Rodriguez.



"Sono stata menzionata nella Casa - ha spiegato -, Cecilia ha detto che sono una st...a. e che lui è stato l'unico co...e a scegliermi". Non solo, raccontando della precedente storia di Monte, nella Casa Cecilia si è chiesta come avesse fatto "a dire ti amo a una persona del genere". Una frase che a Teresanna non è andata giù. "Lei per avere un'unghia della mia dignità ha da turna' a nascere e forse non ci riesce".



Commentando la storia tra i due la Pugliese ha detto di avere "sempre saputo" che sarebbe finita così. "In quel momento della sua vita ha avuto la possibilità di incontrare una bella ragazza, focosa, e dalla passione può nascere anche l'amore". E per lui ha anche un augurio finale: "Francesco ha avuto una delusione, avrà sicuramente modo di riprendersi. Gli auguro che possa ricostruire dentro di sé la fiducia orientata verso obiettivi concreti, equilibri, e che poi possa trovare la persona giusta". Che non sarà Cecilia.