"Domenica Live", Serena Grandi sposa il suo Luca: "Una promessa fatta a mia madre"

Aria di fiori d'arancio per la sex symbol Serena Grandi , che a primavera convolerà a nozze con il fidanzato Luca Iacomoni. Ospiti a " Domenica Live ", gli sposi si sono scambiati le fedi in vista del grande giorno. L'attrice ha trovato il suo principe azzurro ed è pronta a dirgli sì, anche per rispettare una promessa fatta alla mamma poco prima che mancasse: "Mi disse 'Serena è ora' e dopo non l'ho più vista".

Luca è entrato nella vita dell'attrice attraverso un corteggiamento epistolare: "Mi scriveva tantissime lettere, sia via mail che sui social, una vera persecuzione. Finché un giorno si è presentato anche nel mio ristorante per conoscermi. Poi da lì è nato tutto". L'uomo è innamorato da sempre di Serena e dopo tanti anni è riuscito a vincere la timidezza e a confessarle il suo amore. "Non c'è giorno della mia vita che non abbia pensato a te. Ma io non mi sono innamorato di Serena Grandi, ma della ragazza che al Motorshow si tolse la tuta e iniziò a cantare" le ha scritto in una delle lettere.



Dopo averla fatto la proposta due volte, Luca è finalmente riuscito a strapparle il sì. "Eravamo insieme da mia madre a Natale, poco prima che morisse" ha ricordato la Grandi "Lui le disse che voleva chiedermi la mano per la seconda volta. Mia mamma mi chiamò e mi disse 'Serena è ora'. Dopo non l'ho più vista, voglio sposarmi anche per tenere fede alla sua volontà".



I due piccioncini hanno già scelto gli anelli e davanti a Barbara d'Urso si sono scambiati le fedi, suggellando il momento con un romantico bacio sulle labbra.