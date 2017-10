"Domenica Live" sbanca l'auditel con la saga di Predolin e Gianni Morandi

I telespettatori hanno premiato ancora una volta il mix di emozioni offerto dal contenitore domenicale. Gianni Morandi, protagonista in queste settimane de "L'isola di Pietro", si è raccontato a 360°, dall'ultima canzone pubblicata alle gioie di essere nonno.



Tra gli ospiti in studio anche Umberto Tozzi, che dopo l'operazione di appendicite, ha parlato del concerto all'Arena che lo vedrà protagonista il 14 ottobre e Laura Barriales, la spagnola più amata dagli sportivi.



I momenti più infuocati sono invece stati quelli dedicati al caso-Predolin, ancora sul banco degli imputati per la bestemmia pronunciata nella Casa del Grande Fratello, e poi un grande classico di "Domenica Live": l'angolo del farmacista-dietologo Alberico Lemme, questa volta attaccato ferocemente da Nancy Coppola.



La gioia di Barbara D'Urso - "Buongiorno! Record storico di tutte le edizioni di Domenica Live! Ieri ci avete regalato il 23% di share!! Picchi del 25% e di 3 milioni e mezzo di spettatori!! Canale5 di gran lunga leader della domenica pomeriggio! Grazieeeeeeee!!". Lo scrive su Instagram Barbara D'Urso, accanto a un breve video in cui si vede la conduttrice saltare dalla gioia.



Gli ascolti - "Domenica Live" registra il miglior risultato stagionale e si conferma programma più seguito di fascia con: "Domenica Live Attualita'" 2.290.000spettatori totali (share del 14.97% sul target commerciale); "Domenica Live Storie" 2.452.000 spettatori totali (share del 18.09% sul target commerciale); "Domenica Live 1° parte" 2.412.000 spettatori totali (share del 18.66% sul target commerciale); "Domenica Live 2° parte" 3.084.000 spettatori totali (share del 21.52% sul target commerciale);