"Domenica Live" ospita Matteo Renzi e Silvio Berlusconi

Incontro senza precedenti domenica 27 novembre su Canale 5: " Domenica Live " ospiterà Matteo Renzi e Silvio Berlusconi che parleranno di referendum e attualità politica con Barbara d'Urso. Ad una settimana dal voto, la sfida entra nella fase più calda e sia il premier che il presidente di Forza Italia spiegheranno le ragioni del Sì e del No senza contemporaneità. La trasmissione inizierà alle 13.55.

L'appuntamento va a chiudere una serie di incontri nel salotto di Domenica Live, che nelle scorse settimane hanno visto protagonisti esponenti di entrambe le fazioni. Tra questi Daniela Santanchè, Giorgia Meloni e Matteo Salvini per il No, Graziano del Rio, Giorgio Gori e Matteo Richetti per il Sì.