"Domenica Live", le sorelle Buccino come le Kardashian: "Ecco il nostro reality"

Sono tre sorelle bellissime, tanto da conquistare il soprannome di Kardashian italiane. Cristina, Maria Teresa e Donatella Buccino presto saranno le protagoniste di un reality show dedicato alla loro vita quotidiana. E ospiti di Barbara d'Urso a " Domenica Live " hanno raccontato come è nata l'idea. "Ognuna di noi fa qualcosa nella vita – ha detto Cristina - non condividiamo tantissimo tempo e quindi l'esperienza di un reality potrebbe riunirci".

Mentre Cristina, ex naufraga dell'isola dei Famosi, non è nuova al mondo dello spettacolo, Donatella fa la biologa e Maria Teresa l'arredatrice. Tutte e tre bellissime e tutte e tre molto attive sui social, sono ormai diventate un vero 'fenomeno' della Rete, con migliaia di followers su Instagram. Così Barbara ha prima mostrato un video in cui le sorelle fanno vedere una giornata tipo, tra shooting e shopping, e poi ha inviato a Castrovillari, in Calabria, Serena Garitta, nel paese natio. Mostrando la loro scuola e la loro amica del cuore. Tra commozione e divertimento.