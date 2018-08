"Domenica live", la storia d’amore fra Teresanna e Francesco

Dal nostro “best of” vi riproponiamo la storia d’amore tra Francesco Monte e Teresanna Pugliese, raccontata dall’ex tronista e corteggiatrice nel salotto di Domenica Live; in concomitanza con la partecipazione di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip. Francesco e Teresanna sono stati insieme per otto mesi dopo il programma “Uomini e donne”, successivamente Monte ha iniziato una relazione con la Rodriguez che nel corso del Grande Fratello Vip ha deciso di lasciarlo per Ignazio Moser.



Secondo quanto detto dalla Pugliese, però, neanche Francesco Monte si sarebbe comportato bene con lei durante la loro storia; anzi, l’avrebbe addirittura tradita proprio come Cecilia Rodriguez ha fatto con lui nella casa.