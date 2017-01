"Domenica Live", il matrimonio di Annalisa Minetti

Annalisa Minetti si è sposata con Michele Panzarino, pronunciando il fatidico "sì" in diretta davanti alle telecamere di Barbara D'Urso a "Domenica Live". Dopo aver mostrato in anteprima le fedi nuziali, la coppia si è unita in matrimonio. La cantante, in abito lungo bianco monospalla, ha rivelato: "E' come se lo avessi aspettato da sempre. Sono innamorata folle".