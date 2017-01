"Domenica Live: il dolore di Franco Gatti, il 'baffo' dei Ricchi e Poveri

10:40 - Sono passati quasi due anni dalla tragica scomparsa del figlio Alessio, ma Franco Gatti dei Ricchi e Poveri non riesce ancora a ricordarlo senza commuoversi. Ospite di Domenica Live, a fianco degli altri membri del gruppo Angelo Sotgiu e Angela Brambati, ha condiviso il suo dolore: "Se potessi cambierei la vita con quella di mio figlio. Spero che non capiti mai a nessun genitore perché non è naturale, è assurdo. Non c'è dolore peggiore".

A dargli conforto dopo questa grande perdita la famiglia, l'affetto delle persone, gli amici e soprattutto la musica. "C'è una canzone che aveva scritto Mogol quando era mancato Lucio (Battisti ndr.) e parlava di questi uccelli che volavano (si tratta de 'L'arcobaleno', cantata da Adriano Celentano). C'è un gabbiano sul terrazzo di casa mia a Genova e quando penso a mio figlio lui passa sempre, anche quando non dovrebbe trovarsi lì".