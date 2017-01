30 gennaio 2017 14:48 "Domenica Live", Franco Gatti: "Ecco perché non tornerò nei Ricchi e Poveri" Il cantante a cuore aperto nel salotto di Barbara dʼUrso

A "Domenica Live" ospite Franco Gatti, il 'baffo' dei "Ricchi e Poveri" che circa un anno fa ha scelto di lasciare il gruppo per dedicarsi alla famiglia. Una decisione non facile, dopo 48 anni passati insieme, maturata dopo la perdita del figlio Alessio. "E' ancora a casa, lo sento giorno e notte. So che è contentissimo di questa mia decisione - ha raccontato - Qualcosa in me si è spento, convivo con un dolore che mi accompagna ovunque".

Attraverso una commovente lettera indirizzata ai compagni Angela Brambati e Angelo Sotgiu, il cantante ha spiegato di non riuscire più a proseguire l'avventura con loro: "Il Franco che conoscevate non c'è più, la sua voce è rimasta nella tomba con suo figlio".



"Qualcosa in me si è spento e convivo con un dolore che mi accompagna ovunque - prosegue - A complicare le cose sono arrivati anche i problemi di salute, un principio d'infarto che mi è quasi costato la vita".

E in questo momento particolare gli è vicina anche la vecchia amica Marina Occhiena, che abbandonò i "Ricchi e Poveri" all'inizio degli Anni Ottanta.



Dopo le polemiche e i rancori, il cantante è riuscito a ricucire i rapporti con lei perché "dopo tanti anni passati insieme, nel bene e nel male, non si può non rincontrarsi. Se c'è stato qualcosa che non è andato bene.. ma chi se ne frega! Senza amicizia e un po' calore umano cosa ci rimane?"