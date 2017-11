"Domenica Live", Claudio Villa e il figlio segreto in Russia

A " Domenica Live " ospiti Manuela e Claudio Villa , per parlare del fratello segreto avuto dal padre Claudio negli Anni Sessanta da un'interprete russa. La conferma della sua esistenza è arrivata dalla vedova, Patrizia Baldi, che ha dichiarato che adesso dovrebbe avere sui 52-53 anni ed è un ingegnere. Nel corso degli anni né lui, né la madre si sono fatti vivi ma ora la famiglia del reuccio vorrebbe incontrarli.

All'epoca Claudio Villa non poté frequentare il figlio, a causa situazione politica dell'epoca che impediva alle donne russe di avere contatti con gli occidentali. Si occupò comunque di lui, mantenendolo da lontano grazie all'aiuto dell'amico Ettore Geri. "Claudio mi disse che aveva un figlio in Russia e che voleva aiutarlo. Lui mi dava i soldi e io glieli facevo arrivare, lo feci solo per amicizia".