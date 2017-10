"Domenica Live" boom: il pomeriggio è suo, doppiata la concorrenza

Il programma Videonews ha vinto il confronto con tutte le quattro parti in cui è diviso. "Politica e attualità Domenica Live" ha raccolto 2.439.000 telespettatori per il 17.36% di share; "Domenica Live storie" è stata seguita da 2.414.000 telespettatori per il 19.07% di share. E poi un crescendo con "Domenica live prima parte" (2.537.000 telespettatori, 20.74% di share) "Domenica Live seconda parte" (2.761.000 telespettatori, 20.90% di share).



Scheri: "Domenica Live tassello fondamentale del palinsesto" - "Ascolti eccezionali per “Domenica Live”, condotto dall'insostituibile Barbara d'Urso - ha commentato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri -. Il programma è, ancora una volta, leader incontrastato della domenica pomeriggio. Un altro grandissimo successo, frutto di un lungo lavoro che, stagione dopo stagione, ha portato ai risultati consolidati di oggi, che lo confermano come un tassello fondamentale del palinsesto di Canale 5. Grazie e complimenti alla sempre più brava Barbara e al prezioso lavoro di tutta la squadra Videonews”.