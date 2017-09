"Domenica Live", Antonella Mosetti difende la figlia: "Asia non è rifatta"

Nello studio di " Domenica Live " si parla di chirurgia estetica e sul banco degli imputati finisce Asia Nuccetelli , figlia di Antonella Mosetti . A scatenare la bagarre una foto della ragazza di circa un anno fa, in cui appare molto diversa rispetto ad oggi. "Bisogna dire che è irriconoscibile" commenta Karina Cacella . Subito però mamma Mosetti interviene: "Dicono che è rifatta ma non è vero, ha semplicemente perso 10-12 chili".

"La attaccano e dicono che è super rifatta. Non è così, ha semplicemente perso 10-12 chili in più che aveva e qualche punturina di acido ialuronico alla bocca. Mi sembrano cattiverie inutili" la risposta di Antonella "E' tutto studiato a tavolino. Quando ti incattivisci così è perché quello è il tuo personaggio e grazie a quello vai in televisione. A tutte le persone che attaccano continuamente Asia: fatevi una vita!"