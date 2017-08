"Doctor Who" cambia sesso, il ruolo ad un'attrice. Guarda i suoi scatti hot del passato

"Cambia la storia, cambia il mondo", scrive una giornalista britannica, dopo la notizia comunicata in diretta tv, alla finale di tennis maschile a Wimbledon: "Doctor Who" cambia sesso. Sarà infatti per la prima volta nella storia della serie tv di fantascienza targata BBC, una donna, l'attrice Jodie Whittaker, ad impersonare il protagonista principale, la 13esima incarnazione del Dottore. E intanto spuntano scene di nudo dei precedenti film girati dall'attrice...

In onda dal 1963 la famosa serie tv fantascientifica, che racconta le gesta del Signore del Tempo che esplora l'universo a bordo del Tardis, una macchina capace di viaggiare nello spazio e nel tempo, non aveva mai avuto una donna nel ruolo principale, quello del Dottore. Sei decadi di soli uomini. E adesso si cambia la storia. Doctor Who sarà una donna e... che donna! Jodie Whittaker ha recitato tra l'altro nella serie poliziesca "Broadchurch" e in molti film come "Smoke" o "Vensu"