"Dirty Dancing", Nicole Scherzinger sarà Penny nel remake tv

Nicole Scherzinger vestirà i panni di Penny nel reboot targato Abc di "Dirty Dancing", film cult degli anni 80. Il progetto, della durata di tre ore, sarà prodotto da Allison Shearmur ed Eleanor Bergstein, autrice della sceneggiatura del lungometraggio. L'ex cantante del gruppo Pussycat Dolls ha già recitato in serie tv e film, e alcuni anni fa ha partecipato al talent "Dancing With The Stars", conquistando il primo posto.

La Scheniziger vestirà i panni una volta appartenuti a Cynthia Rhodes, quelli di una ballerina che lavora al resort in cui Baby e la sua famiglia trascorrono le vacanze, nonchè compagna di danza di Johnny. Abbiamo visto l'attrice e popstar nelle serie tv "Tutto In Famiglia" e "How I Met Your Mother" e in film come "Men In Black 3" e "Fidanzata In Prestito".



Nel remake del film del 1987 ci saranno anche la Premio Oscar Abigail Breslin ("Little Miss Sunshine") e Colt Prattes. Toccherà a loro l'onere di interpretare i protagonisti Baby Houseman e Johnny Castle che nel film originario avevano il volto di Jennifer Grey e Patrick Swayze.