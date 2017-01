"Dexter" compie 10 anni, un video celebra la serie tv

In vista delle celebrazioni dei 10 anni della messa in onda del primo episodio negli Usa di "Dexter" (era il 1° ottobre 2006), la Showtime ha pubblicato un video che racchiude i migliori momenti delle 8 stagioni che abbiamo passato in compagnia del protagonista con protagonista Michael C. Hall nel ruolo di Dexter Morgan. Il network americano ha anche lanciato un sondaggio in cui votare il miglior episodio di sempre.