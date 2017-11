"DC's Legends of Tomorrow", su Infinity arrivano i supereroi

Dal 23 agosto arrivano sui Infinity i supereroi di "DC's Legends of Tomorrow" . La serie ha come protagonista Rip Hunter, che ha il compito di radunare un gruppo di eroi e criminali con lo scopo di fermare Vandal Savage, criminale che ha trascorso gli ultimi 6000 anni tentando di annientare il mondo e fermare il tempo. La serie è uno spin-off di "Arrow" e "The Flash" , dalle quali "eredita" la maggior parte dei suoi personaggi.

Tra i buoni e i cattivi ritroviamo Ray Palmer/Atom, Sara Lance/White Canary, Martin Stein/Firestorm, Kendra Saunders/Hawkgirl, Falk Hentschel/Hawkman, Leonard Snart/Captain Cold e Mick Rory/Heat Wave.



Su Infinity non ci sono solo i supereroi "DC's Legends of Tomorrow". Per chi è fan del genere ecco le frecce delle 5 stagioni di "Arrow", le tre stagioni di "The Flash"; poi ancora le due stagioni di "Supergirl", supereroina cugina di Superman e la prima stagione di "Heroes Reborn" con gli Evo, esseri umani dotati di poteri paranormali coinvolti in un'epica lotta tra bene e male.