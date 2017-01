"Dawson's Creek", mini reunion social

12:37 - Gli ex idoli di "Dawson's Creek" James Van Der Beek e Joshua Jackson si sono ritrovati su Instagram per una rimpatriata social. "La più piacevole delle liti può succedere nei posti più inaspettati" ha commentato l'interprete di Dawson, ricordando gli intensi triangoli amorosi vissuti negli Anni Novanta con il collega, che nel teen-drama vestiva i panni di Pacey. Una foto dal sapore di reunion, che potrebbe essere dietro l'angolo...

Gli organizzatori dell'ATX Television Festival, evento che si svolgerà nel giugno 2015, hanno infatti annunciato che ci sarà una sezione dedicata a "Dawson's Creek". E' già stata confermata la presenza dell'ideatore Kevin Williamson e di tutti gli sceneggiatori e produttori, segnale che potrebbe esserci qualche novità in arrivo.



Per il momento non è ancora previsto l'intervento del cast storico formato da James Van Der Beek (Dawson), Katie Holmes (Joey), Joshua Jackson (Pacey) e Michelle Williams (Jen). Ma chissà che, selfie dopo selfie, non si ritrovino di nuovo tutti insieme sul set.