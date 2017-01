"Dawson's Creek", mini reunion: Michelle Williams e James Van Der Beek insieme dopo 13 anni

E' bastata una foto per provocare l'effetto nostalgia ai fan di "Dawson's Creek". I due attori protagonsiti, Michelle Williams e James Van Der Beek, si sono incontrati lo scorso weekend al compleanno di Matt Damon a Los Angeles e hanno accettato di farsi immortalare in uno scatto. Si tratta della prima foto che li ritrae insieme dal 2003, anno in cui si è conclusa la celebre serie tv americana, dopo sei stagioni.