"David Letterman Show", il set è già finito nella spazzatura

Altro che mito intoccabile. Alla Cbs David Letterman è già finito nella spazzatura. O meglio la scenografia del suo show, che già il giorno dopo l'ultima puntata è stata smantellata e mandata in discarica. Pezzi iconici tanto cari al pubblico compresi. E il pubblico, invece, ha iniziato la corsa all'ultimo cimelio, facendo follie per portarsi a casa qualche oggetto.

"Non posso credere - ha detto una donna che ha assistito all'ultima puntata all'Ed Sullivan Theater - che finiscano tra i rifiuti. Dovrebbero essere custoditi allo Smithsonian". E in effetti per qualcuno degli oggetti che componevano il set così sarà.



Per esempio la scrivania dalla quale David Letterman ha messo sotto torchio centinaia di ospiti, presidenti compresi, per oltre seimila puntate. E diventerà un pezzo da museo anche la riproduzione in miniatura del George Washington Bridge.