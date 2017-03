"Dalla Vostra Parte", grande successo per la nuova edizione

Grande successo per la nuova edizione del sabato di " Dalla Vostra Parte ". L'appuntamento condotto da Marcello Vinonuovo è stata infatti seguito da 963mila telespettatori, registrando il 4.16% di share e battendo per il secondo sabato consecutivo la concorrente “Otto e mezzo” su La7. L'approfondimento del Tg4 è in onda tutti i giorni, esclusa la domenica, alle 20.30.

Focus della puntata del 4 marzo è stato il tragico incendio nella baraccopoli di Rignano Garganico, in provincia di Foggia, in cui hanno perso la vita due immigrati africani. La trasmissione ha poi mostrato altre bidonville a cielo aperto nel nostro Paese: situazioni fuori controllo e molto pericolose, sia per gli immigrati che per i cittadini.