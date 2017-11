“Dalla parte degli animali”, ritorna la trasmissione di Michela Vittoria Brambilla

Torna a grande richiesta sabato 4 novembre sulle Reti Mediaset , "Dalla parte degli animali" , la trasmissione ideata e condotta da Michela Vittoria Brambilla per trovare casa a cani, gatti e altri animali abbandonati o in difficoltà. Prevista una nuova serie di appuntamenti in day-time, in onda il sabato alle 10,50 su Rete 4, la domenica alle 16,30 su La 5 e lunedì alle 15,30 di nuovo su Rete 4.

"La nostra – ricorda l’ex ministro – non è una trasmissione che parla di animali, ma la prima trasmissione davvero animalista, che usa la televisione come strumento per promuovere le adozioni e contribuire a sconfiggere la piaga degli abbandoni e del randagismo".



Dopo il successo delle puntate della prima stagione terminata in estate, in questo secondo ciclo la paladina degli animali condurrà dallo studio in mezzo al verde ricavato in una cascina della Brianza, presentando clip di trovatelli girate nei canili di tutto il Paese, le strutture che li ospitano ed i volontari che si prendono cura di loro.



Confermate le tre rubriche, che hanno ottenuto il gradimento del pubblico. "L’amico famoso" è dedicato agli animali dei vip dello spettacolo e della politica, che presenteranno il loro compagno a 4 zampe, raccontandone abitudini e personalità. Prima ospite l’attrice e conduttrice Barbara De Rossi. "A scuola di eroi" darà spazio agli animali che rendono all’uomo servizi straordinari: cani anti-incendio, cani da valanga, cani impiegati per il soccorso dopo i terremoti, cani-bagnino, cani-detective. La rubrica “Storie a lieto fine” nella primo appuntamento racconterà di Sansone, il labrador che ha rianimato e condotto fuori pericolo il suo amico umano investito da un automobilista imprudente.