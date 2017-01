"Curioso come George", il beniamino tv dei bambini sbarcherà al cinema in live action

Il regista Andrew Adamson , diventato famoso con i film d'animazione "Shrek" e "Shrek 2" , porterà sul grande schermo la versione live action del cartone animato "Curioso come George" . La storia del simpatico scimpanzé tanto amato dai bambini è arrivata più volte in versione animata sul piccolo e grande schermo.

La produzione del film della Universal e Imagine Entertainment sarà invece curata da Ron Howard e Brian Grazer.



Basato ai personaggi dei libri per bambini di Margret Rey e Hans August Rey, la serie televisiva a cartoni animati vanta sei stagioni. Sono stati prodotti anche due film animati, "Curioso come George" e "Curioso come George 2 - Missione Kayla".