"CSI - Scena del crimine", su Italia 1 al via l'ultima stagione con cinque episodi inediti

La stagione finale conta 18 puntate, seguite da un doppio episodio nel formato film tv dal titolo "Immortality", in cui ritornano gli attori del cast originale della serie: William Petersen (Gil Grissom), Marg Helgenberger (Catherine Willows), Paul Guilfoyle (Jim Brass) e Melinda Clarke (Lady Heather).



Creato da Anthony E. Zuiker e prodotto dal pluripremiato Jerry Bruckheimer, il poliziesco è stato nominato a sei Golden Globes, ha vinto sei Emmy Awards e si è aggiudicato quattro People's Choice Awards. La serie tv vanta inoltre una sigla d’autore: "Who are you" è infatti cantata dai "The Who" e lo stesso Roger Daltry è apparso in un cameo.