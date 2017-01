"Criminal Minds", licenziato il protagonista Thomas Gibson dopo una violenta lite

Duro colpo per gli appassionati della serie tv "Criminal Minds" . Thomas Gibson , l'agente speciale Aaron Hotchner per undici stagioni, è stato licenziato. I produttori e la CBS hanno dato l'annuncio senza ulteriori dettagli. Ma la ragione sarebbe quella di una lite sul set tra lo stesso attore e uno degli sceneggiatori, in cui il primo avrebbe preso a calci il secondo. Dopo essere stato sospeso per due episodi, è arrivata la decisione estrema dei produttori.

La decisione del licenziamento non sarebbe arrivata dopo questo episodio, ma sembrerebbe essere la conseguenza di un comportamento violento dell'attore nel corso degli anni. Due episodi su tutti: nel 2010 quando Gibson, al termine di una lite, diede una spinta all'assistente del regista, e nel 2013 venne arrestato per guida in stato di ebbrezza e per qualche tempo non poté guidare, costringendo la produzione ad assegnargli un autista per gli spostamenti sul set.



Gibson lascerà lo show dopo aver interpretato undici stagioni, averlo prodotto e aver diretto alcuni episodi. All'Hollywood Reporter ha detto: "Amo Criminal Minds e ho messo cuore e anima in questo show negli ultimi dodici anni. Speravo di viverlo fino alla fine, ma non sarà possibile adesso. Vorrei ringraziare gli sceneggiatori, i produttori, gli attori, la nostra incredibile troupe e soprattutto i migliori fan che una serie possa mai avere".