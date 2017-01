"Concerto di Natale", Silvia Toffanin e Alvin al timone

Sarà Silvia Toffanin insieme ad Alvin a condurre la 23esima edizione del " Concerto di Natale " che, dopo dieci anni, torna in onda in prima serata su Canale 5, durante la settimana di Natale. Per la coppia di Verissimo si tratta di un esordio alla conduzione di una serata-evento. Il concerto si svolgerà sabato 12 dicembre all'Auditorium Conciliazione di Roma e vedrà le esibizioni live di molti artisti di caratura internazionale.

Diciannove i cantanti, italiani e stranieri, che si susseguiranno sul palco: Anastacia, Lola Ponce, Hevia, Angélique Kidjo, Tasha Rodrigues, Riccardo Cocciante, Gigi D'Alessio, Alessandra Amoroso, Annalisa, Moreno, The Kolors, Dear Jack, Bianca Atzei, Nek, Briga, Paolo Vallesi, Giovanni Caccamo, Piero Mazzocchetti e Benedetta Caretta.



Ad animare l'evento anche tre cori (All Star South Carolina Gospel Singers, Art Voice Academy e il Coro di Voci Bianche dell'Accademia di Santa Cecilia) che, accompagnati dall' Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Renato Serio, regaleranno una serata indimenticabile.



Il Concerto di Natale è promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo Onlus, per promuovere un progetto solidale sviluppato dai missionari salesiani dell'Angola denominato RUA DOM BOSCO. Obiettivo dell'asscociazione è il recupero di bambini e adolescenti, che hanno fatto delle strade di Luanda il loro habitat una volta allontanati. per volontà propria o altrui, dalle loro famiglie.



Il Concerto di Natale, presentato da Amica Chips, è una produzione Prime Time Promotions. Ha collaborato la Nazionale Cantanti.



Info e biglietti:

www.prime-time-promotions.it - www.ticketone.it

06 6813 6738