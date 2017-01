"Colpa delle stelle", un bestseller diventato fenomeno cinematografico in prima tv su Premium

Tratto dall'omonimo libro di John Green, bestseller per quasi due anni tra i primi dieci romanzi più venduti negli Usa, "Colpa delle stelle" ha avuto lo stesso grande successo anche al cinema. La storia dell'incontro travolgente tra Hazel (Shailene Woodley) e Augustus (Ansel Elgort), che si conoscono a un gruppo di supporto per giovani malati di cancro, arriva in prima tv su Premium Cinema giovedì 4 agosto in prima serata.