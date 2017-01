"Colorado", sul palco arriva Francesco Facchinetti

Mercoledì 21 ottobre secondo appuntamento con " Colorado ", in prima serata su Italia Uno. I conduttori Luca e Paolo ospiteranno sul palco del cabaret il "multi talento" Francesco Facchinetti , per la prima volta al cinema, e l'attore Francesco Di Raimondo . Entrambi sono protagonisti insieme a Diego Abatantuono, Matilde Gioli e Andrea Pisani della commedia diretta da Guido Chiesa "Belli di Papà", al cinema dal 29 ottobre.

A guidare la squadra di comici quest'anno sono Luca e Paolo, che hanno optato per una conduzione in sordina in modo da dare più spazio ai cabarettisti. Tra questi: Max Cavallari, Marco Bazzoni, Andrea Pucci, Valeria Graci, Angelo Pintus, I Panpers, Barbara Foria e Rita Pelusio.