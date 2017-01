3 aprile 2015 "Colorado", Maurizio Battista guest star dello show di Italia 1 Il comico romano ospite del cabaret condotto da Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:46 - Grandi sorprese e novità per il settimo appuntamento con “Colorado”, in onda venerdì 3 aprile, in prima serata su Italia Uno. Ospite d'eccezione della puntata è il comico e attore romano Maurizio Battista, grande nome del cabaret e vecchia conoscenza del pubblico dello show comico. Sul palco anche Leonardo Manera, Giovanni Cacioppo e i PanPers.

Ed entrando nel vivo della puntata, vedremo: il comico lucano Dino Paradiso, una delle più gradite novità della sedicesima edizione dello show, che ci racconta altri esilaranti aneddoti sulla sua infanzia; Leonardo Manera con i suoi due nuovi personaggi: il taxista populista, indignato contro il sistema e il cuoco per single, maniaco della monoporzione; mentre Giovanni Cacioppo ci racconta delle sue esperienze con i controlli della polizia stradale e l’etilometro



Inoltre, gli amatissimi PanPers, alle prese con le impossibili promozioni al cinema e con il momento musicale nei panni dei beniamini di "X Factor" Mika e Fedez, questa volta con un arrangiamento del brano "Bailando". Sul palco anche l’energia unica di Barbara Foria, con il suo divertente monologo sulle abitudini maschili, e Fabrizio Casalino, altro volto storico del programma, nei panni del cantante Gianluca Grignani.

E per la prima volta, Paolo Ruffini, protagonista unico sul palco, si cimenta in un divertente e magico monologo giocato sui titoli delle più celebri serie televisive, mentre Diana Del Bufalo si unisce al gruppo de "Le Charleston" intonando uno dei successi di Taylor Swift, "Shake It Off".