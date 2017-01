"Colorado", Massimo Boldi e Biagio Izzo ospiti dello show comico di Italia 1

"Colorado" torna il 10 novembre per il secondo appuntamento di martedì, sempre in prima serata, su Italia 1. Ospiti dello show comico, giunto alla quinta puntata dell'edizione autunnale, Massimo Boldi e Biagio Izzo. I due comici presenteranno il loro ultimo film "Matrimonio al Sud" e, insieme a Debora Villa e Luca Peracino, entrambi nel cast del film e in quello di "Colorado", daranno vita a un esilarante sketch.