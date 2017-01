"Colorado", lo show comico di Italia 1 anticipa al martedì

"Colorado" cambia programmazione e si sposta di martedì per due appuntamenti. La quarta e la quinta puntata dello show comico di Italia 1 saranno anticipate di un giorno e andranno in onda il 3 e il 10 novembre, sempre in prima serata. Al timone del programma ci saranno come sempre Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, conduttori al servizio del cast comico più travolgente della tv.