"Colorado", gran finale con Paolo Ruffini e Mario Biondi

Si chiude la stagione di "Colorado". Giovedì 24 novembre, in prima serata su Italia 1, va in onda la decima e ultima puntata condotta dal duo comico Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Sul palco due ospiti d'eccezione: Paolo Ruffini e Mario Biondi, che canterà il singolo "Do You Feel Like I Feel". Cristina D’Avena si esibirà nell'ultimo mix di canzoni cult: la sigla del cartone "Mila e Shiro" e "Another One Bites the Dust" dei Queen.