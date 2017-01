"Colorado", Gabriele Cirilli torna a grande richiesta

13:48 - A "Colorado" torna a grande richiesta Gabriele Cirilli, in un esilarante monologo sulle diverse abitudini alimentari tra Nord e Sud Italia. Oltre agli immancabili Pintus, accompagnato da due simpatici pupazzi e Pucci, alle prese con il ruolo del papà ai giorni nostri. Sul palco si alternano i monologhisti Stefano Chiodaroli e la presentazione della sua particolare "raccolta fondi" e Dino Paradiso e gli aneddoti della sua infanzia in Lucania.

E ancora, la divertente parodia dei tenori de "Il Volo" interpretati da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino e Gianluca Fubelli, gli sketch di Paolo Casiraghi nelle vesti di Suor Nausicaa, religiosa dal carattere difficile e del perfido Joker, Pino e gli Anticorpi, impegnati a svelare i segreti dell’Antica Grecia, Alice Mangione nei panni del sistema operativo Viky, per la prima volta "impostata" da Diana Del Bufalo.



Infine, spazio al trio degli Scemifreddi con i loro famosi cartelli e all'intermezzo musicale dei PanPers, affiancati da Diana Del Bufalo e dal corpo di ballo in una versione rivisitata della canzone "Take me to church", e a Francesca Milani e Danilo De Santis nelle inedite vesti degli esilaranti cubisti Jason e Jenny.