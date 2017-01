"Colorado", debutta la coppia comica formata da Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo

09:36 - "Colorado" torna e si rinnova. Ad affiancare il "capitano" Paolo Ruffini ci sarà il fenomeno del Web Diana Del Bufalo. Tutto è pronto dunque per il fischio d'inizio venerdì 20 febbraio, in prima serata, su Italia 1. Sul palco si schiererà tutta la squadra, per giocare una nuova esilarante "partita" della comicità. Un campionato di 13 puntate, dove si fa gol a suon di battute, tormentoni e sketch sperimentali.

A grande richiesta e per la quinta volta, Ruffini torna a vestire la fascia del capitano. In campo con lui, esordisce la Del Bufalo: poliedrica, dalla vis comica irresistibile, nota per la partecipazione ad "Amici" e per le sue canzoni ironiche e surreali, che sui social hanno superato il milione di visualizzazioni.



Interscambio e "contaminazione" comica sono le parole-chiave di questa 16esima edizione. Tra campioni storici e nuovi acquisti, il team è composto da oltre 30 artisti, pronti a giocare di punta con monologhi e personaggi propri, ma anche a assumere il ruolo di "terzino" e "centrocampista" per sostenere il gioco di squadra nelle gag corali.