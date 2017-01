"Colorado", Cristina D'Avena canta Battiato con "Hello Spank"

Cristina D’Avena, accompagnata dal manga "Hello Spank", porta sul palco Battiato nella seconda puntata di "Colorado" in onda su Italia 1 il 29 settembre in prima serata. La trasmissione condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu punta sulle star del web: per la prima volta in video approdano i The Jackal, sul palco, invece, iPantellas. La rivelazione Fabio Celenza doppia con il suo simpatico mix di dialetti Rocco Tanica ed Elio.