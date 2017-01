"Colorado" con Paola Turci ed Alex Belli

" Colorado " va in onda eccezionalmente, per le ultime due puntate, la domenica (10 e 17 maggio) in prima serata su Italia Uno. Super ospiti della serata condotta da Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo saranno: Alex Belli , modello e attore reduce dall' Isola dei Famosi , pronto con ironia a calarsi nelle vesti di spalla comica e Paola Turci , che canta il singolo del suo nuovo album "Io Sono" e festeggia i 30 anni di carriera.

Le sorprese non sono finite. Nel numero di Alice Mangione alias Viky, i due giovani rapper JDC e TONY REAL ci portano all'interno della "Sex Machine” per un viaggio oltre la realtà (o forse no?!). Ma non mancano i nomi più amati del programma comico cult di Italia Uno: Pucci alle prese con gli animali domestici; Valeria Graci e la sua esilarante Federica Panicucci con i suoi improbabili ospiti; Pino e gli Anticorpi sul "fai da te”; Barbara Foria che racconta il risveglio ormonale durante la primavera.



E ancora, il "ragazzo fortunato” Peppe Iodice sugli Anni 80; Chiara Rivoli e la sua rubrica "Da donna a donna"; Stefano Chiodaroli e i suoi dubbi amletici e i PanPers sui supereroi e con il loro atteso momento musicale, questa volta sulle note della hit "Siamo Uguali" di Lorenzo Fragola.