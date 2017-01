"Coca Cola Summer Festival", ospite speciale Il Volo

Terzo spumeggiante appuntamento in prima serata su Canale 5 con il " Coca-Cola Summer Festival – Il gusto dell’estate" . L'evento musicale condotto da Alessia Marcuzzi , insieme a Angelo Baiguini e Rudy Zerbi, questa sera avrà come ospite special Il Volo . Ma ad esibirsi sul palco di Piazza del Popolo a Roma ci saranno anche Luca Carboni, Emma, Max Gazzè, Nek e Francesco Renga.

Tra gli altri ospiti si esibirianno anche Aston Merrygold, Janieck, Antonino, Bianca Atzei, Baby K, Briga, Marco Carta, Dear Jack, Emis Killa, Giusy Ferreri, Chiara Grispo, Fabrizio Moro, Noemi, Sergio Sylvestre e The Kolors.



Dopo Alvaro Soler con “Sofia” (prima puntata) e Elodie con “Amore Avrai” (seconda puntata), nel corso dell’appuntamento di lunedì sera verrà decretato il brano “vincitore di tappa”.

Al “Coca-Cola SUMMER FESTIVAL – il gusto dell’estate”, RTL 102.5 assegna, infatti, lo speciale “PREMIO RTL 102.5 - CANZONE DELL’ESTATE 2016”. In ognuno dei quattro appuntamenti viene decretato un brano vincitore di tappa (risultato del gradimento ricevuto dal pubblico del web sul sito ufficiale di RTL 102.5 www.rtl.it e dai dati della classifica EarOne), tra tutti quelli che gli artisti in gara propongono sul palco di Piazza del Popolo, e durante l’ultimo appuntamento viene anche decretato il brano “VINCITORE FINALE” delle quattro puntate.



Dopo la vittoria di Ermal Meta e di Irama, saranno MADH e MARIANNE MIRAGE i due giovani artisti a sfidarsi sul palco di Piazza del Popolo. Al “Coca-Cola SUMMER FESTIVAL – Il gusto dell’estate”“la musica vota la musica”:il meccanismo di votazione è come quello degli anni scorsi, sono i big ospiti insieme ad una giuria a votare i brani dei 6 giovani. Nel corso dei primi tre appuntamenti viene decretato un vincitore di tappa e i tre vincitori si sfidano nel quarto e ultimo appuntamento, durante il quale è eletto il vincitore finale del “Coca-Cola SUMMER FESTIVAL – il gusto dell’estate”.