"Coca Cola Summer Festival", ospite speciale Biagio Antonacci

Quarto e ultimo appuntamento, in prima serata su Canale 5, con il "Coca-Cola Summer Festival – Il gusto dell’estate" . Una puntata imperdibile nel corso della quale verrà decretata la canzone dell’estate 2016. L'evento musicale condotto da Alessia Marcuzzi , insieme a Angelo Baiguini e Rudy Zerbi, questa sera avrà come ospite speciale Biagio Antonacci , ma ad esibirsi sul palco di Piazza del Popolo a Roma ci saranno anche Samuele Bersani, Emis Killa e molti altri.

Il Coca-Cola Summer Festival premierà quindi la hit che in queste settimane sta spopolando in tutta Italia, in tv e in radio. Dopo Aston Merrygold con “Get Stupid” (vincitore della terza puntata), Elodie con “Amore Avrai” (vincitrice della seconda puntata) e Alvaro Soler con “Sofia” (vincitore della prima puntata), nel corso della puntata di lunedì sera verrà decretato il brano “vincitore finale” del “PREMIO RTL 102.5 - CANZONE DELL’ESTATE 2016”, assegnato da RTL 102.5 (risultato del gradimento ricevuto dal pubblico del web sul sito ufficiale di RTL 102.5 - www.rtl.it - e dai dati della classifica EarOne).



Il quarto e ultimo appuntamento del “Coca-Cola SUMMER FESTIVAL – Il gusto dell’estate” vedrà la partecipazione straordinaria di BIAGIO ANTONACCI, oltre che la partecipazione di Samuele Bersani, Luca Carboni, J-Ax e Fedez, Nek, Ron e l’alternarsi sul palco di Kungs, Clean Bandit, Bob Sinclar, Annalisa, Benji & Fede, Elodie, Emis Killa, Irene Fornaciari, Lorenzo Fragola, Noemi, Rocco Hunt, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Tiromancino.