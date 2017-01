"Coca Cola Summer Festival", Irama vince nella categoria giovani

"Irama" è un disco scritto dall'artista e accompagnato dalle musiche di Giulio Nenna, che raccoglie tracce dai ritornelli pop alternate a strofe dal sapore cantautorale. A Irama piace infatti spaziare tra i generi, come aveva spiegato qualche tempo fa a Tgcom24 "mescolo diversi generi, dall'hip-hop condito con un po' di rap al cantautorato italiano e internazionale. Sono cresciuto con Francesco Guccini e Francesco De André".



Il palco del "Coca Cola Summer Festival" era una sfida particolarmente importante per lui. Intervistato poco prima di salire sul palco aveva infatti confessato: "Non vedo davvero l'ora di esibirmi. Voglio divertirmi e trasmettere le emozioni al pubblico, per me questa è la cosa più importante". Missione riuscita per il giovane brianzolo, che con "Tornerai da me" ha sbaragliato la concorrenza e si è imposto come rivelazione del 2016.