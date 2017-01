"Ciao Darwin", il mondo del Virtuale sfida quello del Reale

Lo show sbanca ascolti di Canale 5 vedrà affrontarsi, venerdì 6 maggio in prima serata per l'ultima sfida, il mondo del Reale e quello del Virtuale. A capitanare la squadra del Reale sarà chiamato il matematico, logico e saggista Pierluigi Odifreddi, mentre portavoce della squadra del Virtuale sarà il deejay e conduttore Francesco Facchinetti. Grande attesa per l’iconica Madre Natura, depositaria del meccanismo della casualità.