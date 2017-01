"Ciao Darwin", con la sfida tra Italiani e Stranieri fa il botto di ascolti

Record di ascolti per " Ciao Darwin 7 ", che con 5.540.000 spettatori totali, share commerciale del 31.33% (26.64% sul pubblico totale) segna il suo miglior risultato stagionale e risulta il programma più visto della prima serata sul pubblico attivo. Lo show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti , che nella sesta puntata ha visto sfidarsi le categorie Italiani contro Stranieri, ha toccato picchi di 7 milioni di spettatori .

Prosegue il grande successo sul pubblico dei giovanissimi, dove il programma ha ottenuto una media del 52.76% tra i 15-19enni e del 43.94% nel target 15-34anni.



Per "Ciao Darwin" numeri record anche su Twitter con oltre 112.000 tweet unici (picchi di 2.043 tweet al minuto). L'hashtag ufficiale del programma, #ciaodarwin ha raggiunto il primo posto della top ten dei TT non solo in Italia ma anche nella classifica dei TT mondiali. Fortissimi anche gli hashtag #MadreNatura (ottavo posto nei TT World) e #siamotuttimatti.