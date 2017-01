"Ciao Darwin 7", vince la squadra della Carne: è record d'ascolti

RECORD DI ASCOLTI - Lo show ha toccato punte di 7.000.000 di telespettatori e di oltre il 42% di share commerciale. E' stato programma leader assoluto della prima serata con 5.491.000 telespettatori e una share del 27.31% (31.26% sul pubblico attivo).



Grandi numeri sul pubblico dei giovanissimi, dove "Ciao Darwin 7" ha ottenuto una media del 48.18% tra i 15-19enni e del 42.45% nel target 15-34anni.



Per Ciao Darwin 7, sempre ottimi risultati anche su Twitter con oltre 117.000 tweet unici (picchi di 2.159 tweet al minuto). L’hashtag ufficiale del programma, #ciaodarwin ha raggiunto il primo posto della top ten dei TT non solo in Italia ma anche nella classifica dei TT Mondiali. In TT Italia anche l’hashtag #MadreNatura e #tina.