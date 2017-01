"Ciao Darwin 7", tra Belli e Brutti trionfa Madre Natura Rym Saidi

A " Ciao Darwin 7 ", la sfida tra Belli e Brutti la stravince Rym Saidi . L'affascinante modella tunisina, che ha vestito il costume di Madre Natura per una sera, ha lasciato a bocca aperta il pubblico del programma di Canale 5, tanto che sui social c'è chi la vorrebbe per tutti i restanti appuntamenti. La terza puntata dello show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti ha ottenuto il 24,44% per un totale di 5.131.000 telespettatori.

La gara è stata vinta dai Brutti, costretti a rincorrere per gran parte del gioco, ma alla fine trionfatori grazie alla prova finale dei cilindroni vinta dalla signora Paola da Cagliari.



A mettersi in luce durante lo show, la numero 7 dei Brutti, Ambra Ghiutti protagonista insieme a Luca Laurenti di una gag orchestrata da Bonolis. La ragazza ha partecipato anche al dibattito, attirandosi tanti consensi sui social.



Tutti d'accordo, invece, sulla terza Madre Natura di questa edizione. Rym Saidi, 30 anni, è una modella tunisina, italiana d'adozione e ha colpito il pubblico di "Ciao Darwin 7" non solo per la sua bellezza, ma anche perché sorridente e capace di parlare in perfetto italiano. Inserita all’ottavo posto nella classifica delle donne più belle del pianeta dal magazine "World Actuality", la Saidi vanta diversi premi a concorsi di bellezza e sfilate in tutto il mondo.