"Ciao Darwin 7" si ispira a "Il Marchese del Grillo"

La quinta puntata di "Ciao Darwin 7 - La Resurrezione" propone una sfida ispirata a "Il Marchese del Grillo". Prendendo spunto dalla battuta di Alberto Sordi nel film, questa settimana si scontreranno la categoria "Io so io", capitanata dalla Marchesa Daniela del Secco d’Aragona e quella dei "Noi non semo", guidata da Manuela Villa. Venerdì 15 aprile, in prima serata, su Canale 5, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci sarà una nuova Madre Natura.