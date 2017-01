"Ciao Darwin 7", il programma più visto della serata

Ennesimo boom di ascolti per “Ciao Darwin” , il più visto della serata con oltre 5 milioni e 300mila spettatori. Lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti conquista il pubblico con la sfida tra la categoria “Io so io”, capitanata dalla Marchesa Daniela del Secco d’Aragona e quella di “Noi non semo” , guidata da Manuela Villa, che si è aggiudicata la vittoria.

Nella quinta puntata dello show a far impazzire il pubblico è stata Asia Valente, la ragazza del tram. Affascinante in rosso trasparente, con curve in primo piano, Asia ha fatto un defilé perla squadra “Io so io”. I telespettatori l'hanno subito riconosciuta: si era presentata davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque sostenendo di essere la ragazza del tram, incontrata da un ragazzo che si era perdutamente innamorato.



Dopo una battaglia per l'ultima prova, i “Noi non semo” si aggiudicano una meritata vittoria. E già c'è trepidazione per la settimana prossima, quando una nuova sfida coinvolgerà i telespettatori.



Una serata da oltre 5.300.000 spettatori



Lo show sbanca ascolti, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, ha superato il programma concorrente di Rai1 con più di 7 punti di share e di oltre 1 milione di telespettatori (Rai1 4.279.000 spettatori, share 19.55%).

“Ciao Darwin 7” ha toccato picchi del 41.16 % di share commerciale. Grandi numeri sul pubblico dei giovanissimi, dove il programma di Canale 5 ha ottenuto una media del 48.95% tra i 15-19enni e del 42.67% nel target 15-34anni.

Successo anche su Twitter con oltre 73.600 tweet unici (picchi di 1.329 tweet al minuto). L’hashtag ufficiale del programma, #ciaodarwin ha raggiunto il primo posto della top ten dei TT in Italia e la seconda posizione nella classifica dei TT Mondiali. Tra le tendenze Italia anche gli hashtag #MadreNatura, #Marchesa, #Bonolis, #siamotuttimatti e #Laurenti.