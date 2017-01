"Ciak Junior - Il cinema fatto dai ragazzi" torna su Canale 5

Dal 19 giugno alle ore 11.00 circa torna su Canale 5, per quattro domeniche consecutive, "Ciak Junior – Il cinema fatto dai ragazzi". Il format televisivo che rende gli studenti di tutto il mondo non più semplici spettatori ma veri e propri protagonisti. Un progetto internazionale che, quest'anno, vede coinvolti centinaia di giovani provenienti dai 7 Paesi in gara: Italia, Belgio, Cina, Croazia, Francia, Germania, Israele.