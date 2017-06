"Chicago PD 3" e "Chicago Fire 4" arrivano su Italia1

Due serie sorelle, "Chicago Fire 4" e "Chicago PD 3", faranno il loro debutto in chiaro su Italia 1. In particolare, la prima prenderà il via il 19 giugno con un doppio episodio a settimana mentre l'altra andrà in onda dal 22 giugno con la stessa modalità. Nel marzo scorso Premium Crime HD aveva mandato in onda un episodio crossover dove le storie delle due serie tv americane si intrecciavano